Dalle scuole di Malnate un aiuto a ospedale e SOS Malnate

Le Famiglie dell’Associazione Genitori – AGM, insieme a tutti i comitati delle del nostro comprensivo (Bai, Battisti, Galbani, Rajchman, Sauro e Sabin) hanno effettuato una donazione a favore dell’Ospedale Circolo di Varese per €1000,00 e ad SOS di Malnate per €500,00, vista l’emergenza MONDIALE per il Covid 19.

«Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno. Volevamo ringraziarvi perché voi siete quella goccia, i soldi donati arrivano dai vari mercatini, vendite torte, festa della scuola ecc. Grazie per la vostra generosità e partecipazione .RESTATE A CASA TUTTO ANDRÀ BENE »