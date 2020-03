Dybala positivo al tampone. Guariti Paolo e Daniel Maldini

Il fantasista della Juventus Paulo Dybala è risultato positivo al tampone del Coronavirus. È il terzo giocatore del club bianconero contagiato dal Covid-19, dopo Rugani e Matuidi. Dybala da mercoledì 11 marzo è in isolamento volontario nella sua casa di Torino, sta bene ed è asintomatico.

Il comunicato stampa della Juventus

Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico.

Notizie dal fronte Milan: il direttore sportivo Paolo Maldini era stato contagiato così come il figlio diciottenne Daniel, attaccante della squadra Primavera che ha già esordito in serie A con la prima squadra. Entrambi risultati positivi al tampone sono già guariti e sono in buone condizioni.

Il comunicato stampa della società