Farmaci consegnati gratuitamente a casa per anziani e malati

Agesp Attività Strumentali rende noto che, nell’ambito delle attività predisposte a sostegno della cittadinanza, ha avviato un servizio di consegna domiciliare dei farmaci dedicato alle categorie più fragili.

Il servizio sarà operativo da lunedì 23 marzo 2020 ed è organizzato nell’ambito dell’accordo nazionale tra Federfarma e Croce Rossa Italiana e si avvale del supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio. I farmaci necessari alle persone con gravi disabilità, anziane o malate, quindi impossibilitate al ritiro dei prodotti in farmacia, verranno così recapitati a casa delle persone con una consegna gratuita.

Chi non riesce, dunque, a muoversi da casa autonomamente e non ha nessuno che possa farlo al suo posto, può contattare il numero 377 4482243 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e prenotare i farmaci: gli operatori della Croce Rossa – Comitato di Busto Arsizio che risponderanno indicheranno tutte le modalità del servizio.

«Un’altra azione in sinergia con l’Amministrazione comunale e con la scrupolosità del Sindaco Emanuele Antonelli -afferma Alessandro della Marra, Amministratore unico di AGESP Attività Strumentali S.r.l.- portata a termine, in questo caso, grazie al gioco di squadra con la Croce Rossa. Questo servizio, in aggiunta alle altre iniziative promosse dal Gruppo AGESP, come i parcheggi gratis e la sanificazione stradale attuata grazie ad AGESP S.p.A., costituisce anch’esso un piccolo ma importante passo contro questo virus».