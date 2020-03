FdI lancia la campagna a sostegno dell’Italia: “Cari stranieri, non ci ferma un virus: saremo qui ad aspettarvi”

Il Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, raccogliendo la proposta del Circolo del partito di Busto Arsizio, lancia una nuova iniziativa politica: si tratta della campagna per sostenere l’Italia, partendo dalla valorizzazione di un territorio nazionale che è unico per arte, paesaggio, storia e cultura.

Nelle prossime settimane gli iscritti al partito di Giorgia Meloni torneranno nelle piazze della provincia di Varese per promuovere ancora una volta l’identità nazionale, più forte di ogni virus.

“Il messaggio va ai turisti stranieri, ma anche ai nostri connazionali, che spesso non sono consapevoli delle meraviglie italiane e cercano all’estero quei tesori che possono trovare da noi – spiega in una nota il partito -. Ecco il messaggio di amore e di lotta divampato dalla sezione di Busto: noi, Italia, nemico pubblico numero uno! Questo è il messaggio che molte Nazioni vogliono far passare da mesi e l’emergenza virus (per importante che sia) ben si presta a questa finalità. E così molti Stati chiudono le frontiere agli italiani, suggerendo ai propri cittadini di non andare nel Belpaese. Ci spiace per loro!”.

Pellicini suona la carica ai militanti: “Non sarà di certo un virus a fermarci, non sarà l’emergenza ad affossarci, non sarà una presunta tragedia ad abbatterci. Ancora una volta vogliamo valorizzare le nostre eccellenze, tutelare le nostre bellezze, investire nella nostra Italia e scoprire ogni angolo del Paese più bello del mondo: questa è la sfida per gli italiani e siamo sicuri che la vinceremo. Da sempre, le corti, le abbazie, i castelli, le chiese, i porti e i parchi italiani rappresentano quel magnifico crogiolo di un popolo diffidente e gentile, litigioso e generoso che ha sempre affrontato a testa alta ogni sfida, con quell’originalità che ha diffuso in tutto il mondo il gusto del bello, del Made in Italy”.

Infine l’invito diretto ai turisti stranieri: “Cari stranieri, evitateci pure per adesso, ma noi saremo sempre qua ad aspettarvi, immersi e vivi nella nostra arte e nella storia, domani, dopodomani, questa estate e nei mesi a seguire, perché il vero antivirus lo produciamo nelle nostre cucine, nei nostri vini, nelle nostre bontà, alla vista delle nostre meraviglie!”