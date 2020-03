“Finanziamo i sindaci per garantire generi alimentari ai cittadini in difficoltà”

Sono state sbloccate risorse per un trasferimento ai comuni da 4,3 miliardi più altri 400 milioni per garantire ai cittadini in difficoltà generi alimentari e prodotti di prima necessità in questa fase di profonda emergenza.

Lo hanno annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri illustrando il nuovo Dpcm urgente deliberato dal Governo.

«Oggi vogliamo dare il segno della presenza dello Stato perché Lo Stato c’è – ha detto Conte -. Siamo consapevoli che ci sono persone che soffrono e che ci sono sofferenze psicologiche di chi sta in casa ma soprattutto tante sofferenze materiali anche di chi non è in grado di garantire la propria sussistenza».

«Siamo arrivati al punto in cui c’è chi ha difficoltà nel reperimento di generi alimentari, prodotti farmaceutici e altro. Per questo abbiamo lavorato per preparare un provvedimento di grande impatto coinvolgendo i comuni e i loro sindaci. Nel nuovo Dpcm disponiamo il trasferimento anticipato di 4,3 miliardi ai comuni, anticipando il fondo di solidarietà comunale, e di altri 400 milioni attraverso un provvedimento della Protezione Civile».

Le risorse distribuite attraverso i sindaci serviranno a garantire generi alimentari e prodotti di prima necessità ai cittadini: «Queste risorse serviranno ad erogare buoni spesa e generi alimentari attraverso i comuni a chi ne ha necessità».

