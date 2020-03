Fondazione Ascoli #acasaconte: abbracci virtuali

Mentre l’Italia si ferma, la Fondazione Giacomo Ascoli va avanti. Per abbattere la distanza che ci costringe a stare lontani, nasce il progetto #fondazionegiacomoascoliacasaconte

Il lunedì, il mercoledì e venerdì, alle 14, la Fondazione pubblicherà sulla pagina Facebook e su Instagram letture animate, video tutorial di lavoretti, scenette, interpretazione di barzellette, spettacoli amatoriali realizzati dai volontari della Fondazione Giacomo Ascoli.

Un abbraccio virtuale per tutti i bambini affetti da malattie onco-ematologiche in cura al Day Center Giacomo Ascoli, al quinto piano dell’Ospedale del Ponte, che cerca di compensare quella continuità di cui hanno bisogno. Vedere le facce amiche dei volontari, sentire le loro voci aiuterà i bambini in questo momento di “normalità’ interrotta.

I bambini sentono i discorsi dei genitori e si chiedono chi è il coronavirus. C’è chi lo rappresenta come un re con la corona, come ha fatto Benny di 4 anni (nella foto), oppure come un personaggio dei cartoni animati. Insomma, è un alieno che invade la nostra Terra e ci costringe a stare in casa.

« Sì, perché “#noicisiamo sempre” – dichiara Marco Ascoli presidente della Fondazione – anche in questo momento buio».

Appuntamento sui social oggi alle 14, per la prima “puntata” del progetto. Una fuga tra le braccia della fantasia, che strapperà sorrisi ai bambini e a tutte le famiglie.