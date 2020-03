Come funziona il microblading per le labbra?

Le labbra, per le donne, sono il simbolo di femminilità e seduzione, caratterizzate da forme diverse e contorni più o meno lineari.

Molte donne riscontrano problemi relativi alle linee troppo sottili o con i contorni labbra non lineari e si rivolgono ai centri estetici per trovare una situazione non chirurgica ma semi-permanente.

La soluzione ideale, adottata dal 80% delle donne con problemi estetici delle labbra, è il microblading. Questo trattamento non è invasivo e assicura un risultato naturale, attraverso la pigmentazione sottopelle realizzata con strumenti specifici.

Il microblading aiuta a ridisegnare il contorno delle labbra e le ingrandisce con risultati equilibrati e molto naturali già dalla prima seduta.

Si consiglia di rivolgersi a centri estetici specializzati e fare il trattamento da estetiste esperte del settore, che hanno conseguito un corso MicroBlading con attestato valido in tutto il territorio.

Microblading labbra: come funziona

Il trattamento del microblading sulle labbra si effettua attraverso il demografo, ovvero un macchinario simile a quello utilizzato dai tatuatori, che pigmenta le labbra sottopelle e garantisce un risultato naturale, semi-permanente, che si schiarisce nel tempo.

Il microblading crea un contorno labbra simile a quello realizzato con una semplice matita per labbra, color carne. Il dermografo, infatti, è dotato di piccoli aghi che riescono a realizzare un contorno labbra eccellente con maggiore volume e con una resistenza nel tempo.

Questo trattamento cambia leggermente l’aspetto del viso, senza stravolgerlo e permette di perdere tempo la mattina durante il trucco. E’ possibile effettuare dei ritocchi microblading quando l’effetto inizia a sbiadire con il passare del tempo.

Lo scopo del microblading non è quello di stravolgere le labbra ma ha l’obiettivo di valorizzare le labbra attraverso il volume e un contorno ben definito, che permette di ottenere un aspetto più sensuale, oltre che offrire maggiore sicurezza alla persona.

Attualmente è possibile utilizzare il microblading labbra anche per intervenire ed eliminare discromie o le leggere imperfezioni sulle labbra.

Prima del trattamento, si consiglia di scegliere un colore chiaro e non azzardare, perché il trucco è semi-permanente e deve assicurare un risultato perfetto per la quotidianità.

Microblading post-trattamento: cosa fare

Dopo il trattamento microblading è necessario procedere con l’utilizzo della crema idratante, applicata delicatamente sul contorno labbra e utilizzare quotidianamente un burrocacao o stick protettivi, per garantire un effetto morbido e vellutato delle labbra.

In caso di eventuali sfoghi sulla pelle e/o reazioni allergiche, si consiglia di contattare immediatamente il proprio medico di fiducia e il centro estetico che ha effettuato il trattamento.

La guarigione delle labbra dopo il trattamento microblading avverrà in quattro fasi differenti: il primo giorno inizia ossidare il colore e le labbra possono risultare più scure del previsto, questo processo si porterà avanti fino al quarto giorno circa, dove è possibile notare anche delle crosticine (proprio come un tatuaggio).

Le crosticine si staccheranno entro il decimo giorno di guarigione e il colore sembra essere sbiadito ma, dopo un paio di giorni, quando la guarigione sarà completata, il colore tornerà ad assumere la tonalità originale. Quest’ultimo procedimento potrà avvenire dall’undicesimo giorno fino al quarantesimo giorno.