Giochi circensi in diretta social da Kabum

Tra le tante attività che i social ripropongono ai bambini in questi giorni manca forse un po’ di sport. Così Kabum, la scuola di circo di Varese che nelle scorse settimane ha già proposto agli adulti sfide e allenamenti, ha pensato di creare un appuntamento speciale, solo per i bambini.

L’appuntamento è per il pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo alle ore 17, sulla pagina Facebook di Kaboom. L’istruttrice e cofondatrice della scuola, Alessandra Pessina, sarà in diretta streaming per giocare con i bambini, proponendo attività da fare anche in casa.

Il motto di kabum in questi giorni sospesi è #circontagiocreativo