Gli industriali di Varese lanciano #YesWeWork

Un video emozionale mostra la capacità produttiva del nostro territorio e il contesto ambientale in cui è collocata. Una risposta alla crisi dovuta alla diffusione del coronavirus. L’Unione degli industriali della provincia di Varese lanciano un messaggio forte di incoraggiamento al Made in Italy.

Una settimana da era intervenuto con decisione il presidente Roberto Grassi. «A livello industriale le cose funzionano, ciò che non funziona è la comunicazione dell’emergenza che sta dando una rappresentazione del Paese e della Lombardia totalmente slegata dalla realtà. Ci stiamo facendo male da soli. Le imprese stanno lavorando regolarmente. Le persone vanno in ufficio e nelle fabbriche. Basta con dichiarazioni autolesioniste, anche da parte dei nostri rappresentanti, che, con le loro affermazioni, stanno mettendo in quarantena la nostra economia. Con danni che nel medio termine, non solo nel breve, rischiano di essere ingenti».

Qui si può leggere tutto il suo intervento.