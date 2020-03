Gli istruttori della piscina di Solbiate lanciano sui social videomessaggi per i loro squaletti

In queste giornate di quarantena gli istruttori della piscina di Solbiate Olona (Piazzale dello Sport 2, ang. via Ortigara) hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai loro piccoli nuotatori con dei videomessaggi pubblicati sulla pagina facebook della struttura sportiva di Solbiate gestita da Saronno Servizi SSD.

L’iniziativa, intrapresa col sorriso dagli istruttori Ellida, Roberto, Giovanni, Beatrice e Vanessa, «vuole essere un messaggio positivo per stemperare il periodo, soprattutto per i bambini, aspettando che tutto torni alla normalità. Il pensiero è andato ai più piccoli, ma abbiamo pubblicato anche qualche lezione di pilates per gli adulti» ha precisato l’amministratore unico Katia Mantovani il cui plauso va agli allenatori: «tanto di cappello ai miei istruttori che per far sorridere i bimbi si sono attrezzati subito; chi con peluche, chi ha coinvolto anche la nonna e chi il cane».

Potete trovare qui i video: https://www.facebook.com/piscinadisolbiateolona/