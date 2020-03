Il Comitato genitori della Galilei dona 860 euro all’ASST Sette Laghi

Proseguono le belle iniziative anche del comitato genitori dell’istituto comprensivo Galilei di Tradate. Il comitato ha infatti deciso di donare una parte del fondo alla raccolta fondi per fronteggiare la diffusione del Coronavirus.

«Riteniamo che in questo periodo il nostro dovere e la nostra priorità debbano essere seguire le regole e aiutare, con tutti i nostri mezzi, chi è in prima linea in questa emergenza – spiegano dal comitato genitori -. I numeri delle persone che necessitano di cure crescono e purtroppo i materiali, indispensabili per poter aiutare a salvare vite in sicurezza, iniziano a scarseggiare».

«Le Rappresentanti delle scuole di Tradate, a nome delle famiglie, hanno deciso di destinare parte del fondo cassa scolastico per sostenere ASST dei Sette Laghi -. A questa cifra, grazie alla scelta delle Insegnanti di rinunciare a parte dei contributi destinati alle singole classi, si è aggiunta un’altra quota del fondo che ci ha permesso di raggiungere un totale donazione di € 860. Anche molti genitori del nostro Istituto sono eroi in camice, a loro e a tutta la categoria va il nostro più sentito Grazie. Invitiamo anche i privati, se hanno la possibilità, a sostenere l’iniziativa o donando materiali idonei (tute protettive e mascherine chirurgiche,ffp2,ffp3) o inviando un contributo tramite bonifico intestato come indicato di seguito».