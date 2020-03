Il Comitato genitori della Galilei fa una donazione all’ASST Sette Laghi

Proseguono le belle iniziative anche del comitato genitori dell’istituto comprensivo Galilei di Tradate. Il comitato ha infatti deciso di donare una parte del fondo alla raccolta fondi per fronteggiare la diffusione del Coronavirus.

«Riteniamo che in questo periodo il nostro dovere e la nostra priorità debbano essere seguire le regole e aiutare, con tutti i nostri mezzi, chi è in prima linea in questa emergenza – spiegano dal comitato genitori -. I numeri delle persone che necessitano di cure crescono e purtroppo i materiali, indispensabili per poter aiutare a salvare vite in sicurezza, iniziano a scarseggiare».

Il Comitato genitori è una forma di partecipazione attiva alla vita scolastica. E’ formato da tutti i rappresentanti di classe ma, soprattutto , da tutti i genitori che decidono di impegnarsi per aiutare la scuola a rispondere al meglio ai bisogni degli studenti e delle famiglie.