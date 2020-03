Il comune consegnerà le mascherine alle famiglie

Si tratta di 1.300 mascherine chirurgiche realizzate interamente in cotone lavabili e riutilizzabili, ma visto la dimensione ridotta del primo lotto, i volontari della Protezione civile incaricati della consegna faranno avere una sola mascherina a ogni famiglia. «Al di là della difficoltà – spiega il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini – nel reperire nuove mascherine, questa decisione si basa sul fatto che un solo membro per famiglia è autorizzato ad uscire di casa per i casi di necessità espressamente indicati dalla legge, oltre che per comprovate esigenze lavorative. Come sempre esorto a evitare il più possibile di uscire di casa, a tutela di sé stessi e di tutti, con la finalità di contenere il più possibile il contagio».

La consegna dovrebbe partire nel giro di pochi giorni e a breve ogni famiglia avrà a disposizione una mascherina. «Nonostante la carenza di materiali – racconta il sindaco – il Comune è riuscito ad acquistare queste mascherine da un’azienda del territorio, in modo da fornire un ulteriore supporto alle corrette norme di isolamento per evitare la diffusione del Covid-19. Ricordiamo che ogni mascherina è personale e non deve essere scambiata neppure tra i componenti del nucleo familiare».

Sulla scia dei comuni vicini, l’amministrazione di Cadrezzate con Osmate ha comunicato venerdì 27 marzo l’attivazione della