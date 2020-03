La Ferrovia del Monte Generoso posticipa l’apertura di un mese

Slitta di un mese l’apertura della Ferrovia del Monte Generoso. Lo comunica la società che gestisce la storica ferrovia a cremagliera a scartamento ridotto che si arrampica sulla montagna.

“A causa dell’attuale situazione relativa al Coronavirus in Ticino e nei paesi limitrofi -si legge in una nota- la Ferrovia del Monte Generoso SA ha deciso di posticipare di quattro settimane l’inizio della stagione 2020. L’apertura è dunque prevista per il 25 e 26 aprile”.

In questo modo “la Ferrovia Monte Generoso SA decide di dare priorità assoluta alla salute della popolazione e dei suoi dipendenti, mettendo a disposizione ogni sforzo possibile”, conclude la nota.

L’apertura della ferrovia era molto attesa dopo i lavori che nei mesi scorsi hanno portato alla sostituzione di parte dei binari, mandati in pensione dopo 130 anni di onorato servizio.