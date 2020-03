La Legabasket ha deciso: il prossimo turno si giocherà

Il basket riparte: nel fine settimana del 7 e 8 marzo il massimo campionato riprenderà le proprie partite, pur nel rispetto delle limitazioni che sono in vigore nelle varie regioni a causa del coronavirus. Lo ha comunicato Legabasket che, in accordo con la Federazione, ha diramato una nota in cui si spiega come il settimo turno del girone di ritorno sarà disputato.

Il calendario, tra l’altro, prevede per Varese la partita interna tra la Openjobmetis e l’AX Exchange Milano, un derby sempre molto atteso: è però possibile (anzi, in questo momento probabile) che il match si disputerà a porte chiuse. Bisognerà capire se, in questi giorni, il pubblico sarà ammesso: i club erano intenzionati a evitare questa soluzione a ogni costo, ma ora la priorità è scendere in campo.

«Abbiamo bisogno di decisioni: la nostra squadra è ferma da fine gennaio e non è semplice gestire uno spogliatoio in questa situazione» aveva detto il g.m. varesino Andrea Conti nel pomeriggio, prima del comunicato della LBA. Varese ha anche dovuto fronteggiare in queste ore l’addio della guardia americana Jason Clark che ha scelto di tornare negli USA dove lo attende la moglie prossima al parto. Il timore di limitazioni sui viaggi lo hanno convinto a lasciare l’Italia. Ora, finalmente, si vede una soluzione allo stop, per quanto limitativa. Di seguito il comunicato della Lega sulla questione.