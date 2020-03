La nostra partita: un calcio al coronavirus

Nasce dal successo dei piccoli corti animati realizzati dal giornalista sportivo Marco Cattaneo(qui il terzo), un libro che racconta ai bambini, attraverso la metafora del calcio, come affrontare e battere il coronavirus.

Si tratta di un ebook, “La nostra partita – tireremo un calcio anche al virus e vinceremo noi” ed è scaricabile gratuitamente sulle piattaforme digitali Google, Apple, Kobo e Amazon.

Galleria fotografica Dal corto animato di Marco Cattaneo 4 di 5

“Mi sembra giusto fare qualcosa per i bambini perché in queste settimane si stanno impegnando davvero tantissimo nello stare a casa, conservando sorrisi, fiducia e voglia di giocare” ci aveva spiegato l’autore quanto l’avevamo intervistato un paio di settimane fa.

Il libro è adatto ai bambini a partire dai 5 anni e nelle sue 42 pagine, oltre alle storie del giornalista, ci sono giochi e attività da realizzare a casa e disegni da colorare realizzati in collaborazione con l’agenzia letteraria Book on a Tree.