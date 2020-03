La Uyba si ferma fino al 28 marzo

Anche la pallavolo si rifugia in casa, in attesa di tempi migliori. La Unet E-Work Busto Arsizio ha decretato lo stop degli allenamenti per decisione del presidente Giuseppe Pirola: il patron biancorosso ha scritto una lettera alla squadra e allo staff disponendo il fermo delle attività sino almeno al prossimo 28 marzo.

Una decisione prevedibile e legata alla necessità di dare la massima protezione possibile ad atlete, tecnici, sanitari e a tutte le persone che ruotano attorno alla formazione di coach Lavarini, nonostante i decreti permettano l’attività alle squadre e agli atleti di primo livello.

Ecco dunque il testo del documento inviato da Pirola.