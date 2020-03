Antonelli: “Gli agenti servono per altro, chiudo i parchi e libero i parcheggio a pagamento”

La chiamata sta arrivando, ora dopo ora, a tutti i bustocchi. Dall’altro capo della cornetta c’è il sindaco Emanuele Antonelli che vuole ribadire un messaggio: quello a rimanere in casa. Il comune ha infatti attivato il suo alert System e così la comunicazione del Primo Cittadino ha iniziato a rimbalzare di telefono in telefono.

Antonelli non solo invita tutti a rispettare le norme per fronteggiare l’epidemia ma annuncia anche che nelle prossime ore predisporrà la chiusura di tutti i parchi e renderà libero il parcheggio in città. Questo perché Palazzo Gilardoni vuole concentrare gli sforzi degli agenti di Polizia Locale nei controlli su strade e piazze.

L’annuncio è stato poi ribadito in un post su Facebook in cui Antonelli spiega che “da domani, fino a data da destinarsi, al fine di agevolare l’attività delle Forze dell’Ordine ed al fine di limitare al minimo qualsiasi forma di aggregazione, i parchi di Busto Arsizio verranno chiusi al pubblico”. Ridurre gli spazi di assembramento e annullare i controlli sulle strade, quindi, libererà parecchi uomini e donne del Comando.

Già nei giorni scorsi il messaggio era stato mandato a tutta la città, raggiungendo 7mila bustocchi sul loro numero fisso. L’invito però è quello a registrarsi anche con il proprio numero di cellulare. Per farlo tutte le informazioni sono disponibili a questo link.