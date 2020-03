Attivato l’Alert System, il Comune potrà comunicare con tutti i cittadini registrati

Il Comune di Busto Arsizio ha attivato Alert System, l’applicazione che permette all’amministrazione comunale di comunicare rapidamente con i cittadini. Il primo messaggio è stato già ascoltato da 7 mila bustocchi sul loro numero fisso ma l’invito è ad iscriversi tramite l’app.

Tale servizio si rivelerà di assoluta utilità, in questo periodo di misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia da Coronavirus che sta interessando l’intera nazione e, quindi, anche la nostra cittadinanza.

Il servizio sarà utile a comunicare notizie d’interesse per la cittadinanza relative all’emergenza in corso, ma anche, in futuro, sulle eventuali allerte meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, ecc., nonchè le eventuali notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse attività del Comune.

Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. La società che ha fornito il servizio, la ComunicaItalia di Roma, è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il servizio sia più efficace può essere molto utile ampliare i recapiti a disposizione.

I cittadini di Busto Arsizio che intendano pertanto essere raggiunti da questi messaggi anche sul telefono cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico possono iscriversi accedendo al link https://registrazione.alertsystem.it/bustoarsizio e compilando l’apposito modulo che si aprirà cliccando sull’icona “ALERT SYSTEM”.

Il codice QR per scaricare sul proprio device la APP è www.alertsystem.it/qr

Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, sarà necessario indicare l’indirizzo di ubicazione dell’immobile.

Il nuovo servizio è stato inaugurato con un messaggio audio del Sindaco Emanuele Antonelli in cui il primo cittadino ricorda i comportamenti da tenere per contenere la diffusione dell’epidemia in corso.

L’assessore alla Sicurezza Max Rogora spiega: «Il sistema è stato attivato dal nostro Comune quattro mesi fa – e prosegue – ora è il momento di usarlo tutti non solo per questa emergenza. Si tratta di un modo rapido e veloce di comunicare col cittadino ma anche per fare segnalazioni di guasti e problemi».