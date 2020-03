L’appello di Sala: “Milano non deve cadere”

«Resistere». È questo l’appello che arriva dal sindaco di Milano, Beppe Sala, in un nuovo messaggio postato sui social. «Resistere perché Milano non è ancora stata toccata come altre città e non lo può essere -ha esortato il primo cittadino-. Non lo può essere per la nostra salute, per i nostri cari ma anche perchè immaginate il crollo di una città da 1,4 milioni di abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario. Sarebbe un disastro».

Per questo Sala ha voluto «ringraziare i milanesi che stanno facendo la loro parte» e ha spiegato anche quello che metterà in campo Palazzo Marino. Tre sono le azioni previste. Prima di tutto «da lunedì distribuiremo un kit con mascherine e liquido igienizzante ai medici di base», poi saranno presi provvedimenti per aiutare i senza tetto e terzo il fondo di mutuo soccorso.

Si chiama “Fondo San Giuseppe” ed è stato istituito dalla Diocesi di Milano in collaborazione con il Comune di Milano per chi sta perdendo il lavoro a seguito di questa emergenza. Sarà gestito dalla Caritas Ambrosiana.