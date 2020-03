L’emergenza non ferma le lezioni, alla SSML di Varese si studia via web

Da più di una settimana anche la SSML di Varese, la Scuole Superiore di Mediazione Linguistica, ha attivato le lezioni a distanza per i propri studenti. Appena arrivate le disposizioni governative con le limitazioni per il contenimento del contagio da nuovo Coronavirus, che hanno determinato la chiusura di scuole e università, l’istituto universitario di via Cavour ha riorganizzato l’attività didattica attraverso l’uso di strumenti digitali.

La scorsa settimana è stato testato il meccanismo e da lunedì 9 marzo le lezioni via Skype sono entrate a regime. I professori portano avanti il programma e garantiscono lo svolgimento di lezioni frontali, di traduzione e anche di interpretariato a distanza.