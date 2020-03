L’equipaggio del 118 di Varese in soccorso alla centrale di Pavia

Dentro gli ospedali e fuori sul territorio. Medici infermieri e tecnici stanno combattendo da quasi un mese una battaglia serrata contro il nemico invisibile.

Bardati e scafandrati scendono in campo per salvare vite umane. Così anche per gli operatori del 118, autisti medici e infermieri che rispondono alle chiamate di soccorso, in questo periodo in grande prevalenza per soccorrere o spostare pazienti covi.

Da Varese, sono stati indirizzati anche in altre province, quelle dove è maggiore e il bisogno e le chiamate incessanti. Da un mese il 118 varesino sta supportando la centrale di Pavia con un impegno h24