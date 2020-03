Litigio di coppia finisce a coltellate, arrestata una donna

La polizia locale è intervenuta in un’abitazione di Busto Arsizio a seguito di un litigio culminato con un accoltellamento.

Secondo le prime informazioni che trapelano una donna ha ferito un uomo con cinque coltellate. Sul posto si è recato il personale sanitario con un’ambulanza e tre pattuglie della polizia locale.

L’uomo è strato trasportato in ospedale e sembra non essere in pericolo di vita. La donna è stata arrestata.