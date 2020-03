Lugano deserta e il sindaco Borradori ringrazia i suoi concittadini

“Oggi il centro è così! E va molto bene!!!”

Il sindaco di Lugano Marco Borradori è attivo da giorni per diffondere un messaggio chiaro sull’esigenza di stare a casa. Il Canton Ticino ha preso provvedimenti restrittivi negli ultimi giorni. I dati di oggi parlano di 939 casi di contagio e 37 persone decedute.

Una situazione delicata per un territorio di 350mila abitanti e che ha una relazione forte con la Lombardia e il VCO per via di circa 70mila lavoratori frontalieri.

“Se stiamo a casa, – scrive sul suo profilo Facebook – rispettiamo la distanza sociale, evitiamo assembramenti, possiamo farcela! Grazie a tutti coloro che stanno rispondendo all’appello con responsabilità e grande senso civico. #proteggiamociora

#distantimavicini “.