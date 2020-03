Maldive del Salento a Pescoluse: 4 cose da vedere e da fare

Anche voi avete sicuramente già sentito parlare molto delle Maldive del Salento. I dintorni della località di Pescoluse in Puglia hanno questo particolare nome perché le spiagge non hanno nulla da invidiare a quelle delle Maldive, anzi ci assomigliano incredibilmente tanto. Per questa ragione, moltissime persone ogni anno arrivano su queste spiagge paradisiache. Sebbene non sia stato facile fare una classifica, leggendo questa guida è possibile scoprire quali sono le 4 principali cose da fare e da vedere in questa località.

1. Torre Pali

Iniziamo subito dall’attrazione principale del luogo: la spiaggia che sicuramente sarà il primo posto che visiterete. Torre Pali è davvero incantevole con il suo litorale di sabbia fine dorata, quasi bianca e acque cristalline che assumono tutte le sfumature del verde e del blu. La località prende questo nome per via della torre diroccata in mezzo alle onde che serviva come faro di avvistamento in passato. Le vacanze in appartamento in Puglia e in Salento solo un sogno a occhi aperti. È il luogo ideale per trascorrere una giornata di puro relax e tranquillità in riva al mare. Il paesaggio incontaminato presenta tante dune di sabbia perfette per avere maggiore tranquillità disturbata solo da rumore delle canne smosse dalla brezza marina.

2. Lido Marini

Poco distante da torre Pali, Lido Marini è caratterizzata da bassi fondali sabbiosi dove balneare è un vero piacere. Fare il bagno nella zona di Pescoluse è meraviglioso: le acque trasparenti permettono di osservare il fondale anche a diversi metri di distanza dalla riva. Più volte questi piccoli angoli di paradiso hanno ottenuto l’importante riconoscimento internazionale della bandiera blu assegnata alle località dove l’acqua è più pulita e la spiaggia ha tanti servizi per una vacanza no – stress. Le Maldive del Salento sono a pochi passi dal centro abitato con pittoresche casette candide dal tetto piatto per dirigervi al litorale anche a piedi.

3. I borghi storici

A pochissima distanza dalle Maldive del Salento e da Pescoluse, si trovano moltissimi borghi storici come Specchia e Presicce tra i più belli d’Italia e della regione. È davvero un piacere perdersi nel dedalo di vicoli e stradine dei centri storici dove assaporare la lentezza e la tranquillità tipica dei tempi andati. Altra chicca imperdibile della zona sono i tanti frantoi ipogei, pilastri della tradizione popolare dove viene ancora prodotto un’Incredibile olio extravergine di oliva. Se ne avete la possibilità, vale la pena visitare anche un’azienda agricola immersa tra ulivi centenari.

4. L’area archeologica di Salve

Tra le cose da fare e da vedere in Puglia e in Salento va inclusa anche l’area archeologica di Salve. Questo incredibile insediamento testimonia la presenza di attività umane già 70.000 anni fa. La necropoli è di grande rilevanza archeologica come anche i resti dell’antica città di Cassandra dove sono stati rinvenuti importanti reperti. Tra questi spiccano le rovine di un mulino che macinava oro, riproduzioni di Dionisio, iscrizioni e anfore.