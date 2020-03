Manifestazioni sportive a porte chiuse

«Da domani al 15 marzo saranno sospese le attività didattiche in scuole e università e non si svolgeranno manifestazioni sportive con presenza di pubblico» con questa frase, estrapolata dal discorso riguardo all’emergenza nazionale dovuta al Coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha di fatto anticipato quali saranno le limitazioni per gli eventi sportivi fino al 15 marzo.

La spiegazione viene data dal Premier sempre nel corso del discorso: «Il primo obiettivo deve essere la limitazione dei contagi».

Si va verso gare giocate a porte chiuse per tutte le attività sportive. Ora si aspetta il decreto e poi le singole federazioni recepiranno e comunicheranno. Non ci sono stati “stop” preventivi da parte del Premier, lo sport quindi proseguirà ma lo farà senza tifosi negli stadi, nei palazzetti e nelle altre sedi di gara.