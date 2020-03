Marnate, il numero dei contagiati sale a 6

Sono sei le persone che a Marnate sono risultate positive al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Elisabetta Galli, nella consueta comunicazione serale indirizzata ai suoi concittadini.

Il Primo cittadino ha tenuto inoltre a ricordare la procedura seguita, ogni giorno, per l’accertamento del numero dei contagiati, con un confronto con Prefettura, ATS e medici di base, procedura che precede l’ufficializzazione dell’informazione.

Questo il testo diffuso dal sindaco Galli:

“Carissimi,

il numero dei casi positivi ad oggi è pari a 6: i due nuovi casi sono entrambi presso la propria abitazione ed i loro stretti famigliari sono in quarantena.

Voglio precisare che le notizie in aggiornamento che trovate in questi post sono quelle ufficiali esito del seguente procedimento: verifica del portale della Prefettura, confronto con ATS, segnalazioni da parte dei medici di base e dei diretti interessati anche nel caso di accertato contagio eventualmente non ancora inserito negli elenchi.

Come sempre Vi invito a mantenere alta la guardia limitando ogni rapporto con altre persone e rimanendo il più possibile a casa.

Manifesto la mia vicinanza a tutti gli ammalati ed alle loro famiglie, ed a tutti i cittadini invio un caro saluto”.