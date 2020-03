Morto Giancarlo Monetti, fondò la famosa valigeria

Al suo corpo è già stato dato il triste ultimo saluto che accomuna i funerali di questa quarantena: nessun rito, e un semplice accompagnamento dei parenti al forno crematorio.

Ma merita un ricordo, almeno virtuale, la scomparsa di Giancarlo Monetti, che ha lasciato questo mondo all’età di 75 anni e che era volto e nome noto a molti non solo a Malnate, dove viveva.

Monetti è stato infatti il fondatore della valigeria Monetti, che produce artigianalmente borse e borsoni dal 1975, e che dal 1982 ha un negozio sulla Briantea, conosciuto ben oltre i confini del comune: «tutti coloro che andavano da Varese a Como o viceversa, non potevano non fermarsi qui anche solo per dare un’occhiata alle ultime novità che venivano presentate da sua moglie, Susi» spiega la biografia sul sito della valigeria, una situazione che in molti possono confermare. Ora, più precisamente dal 2013, alla guida del negozio c’è il figlio Enrico, che ha affiancato il padre dagli anni ’90.

A salutare l’amico Giancarlo, dalle pagine di Varesenews, c’è anche il gruppo alpini di Malnate, di cui era socio.