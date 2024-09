Astuti (Pd): “Morti sul lavoro, serve urgentemente un impegno concreto di tutti”

Cordoglio e amarezza da parte del consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, dopo l’ennesima tragica morte sul lavoro avvenuta ieri in un’azienda di Gornate Olona, a poche ore dagli altri due incidenti mortali verificatisi nel bresciano, sabato a Darfo Boario Terme e giovedì scorso a Torbole Casaglia.

«Serve urgentemente, a livello nazionale, un impegno concreto che si affianchi al lavoro che stiamo portando avanti nella nostra commissione regionale – dichiara Astuti, presidente della Commissione d’inchiesta Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia – come ha ricordato qualche giorno fa anche il presidente Sergio Mattarella alla Camera, in occasione della presentazione della relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro. Secondo i dati Inail in Lombardia le denunce di infortunio mortale nei primi sette mesi del 2024 sono state 102, cinque in più rispetto all’anno precedente. L’andamento degli ultimi due mesi appare ancora più preoccupante, con un aumento allarmante degli incidenti gravi e mortali. Le misure finora adottate non sono sufficienti. Serve un approccio più rigoroso che preveda maggiori controlli, formazione continua e una responsabilità più forte da parte delle imprese».

«Il lavoro della commissione regionale prosegue con determinazione – rassicura Astuti –. Siamo impegnati a presentare un piano d’azione concreto e non ci fermeremo finché non vedremo risultati tangibili. Non possiamo più permetterci di aspettare – conclude – ogni ritardo costa vite umane. È fondamentale che tutte le istituzioni, sia a livello locale che nazionale, collaborino per garantire una vera sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è solo una questione normativa, ma un imperativo morale e sociale».