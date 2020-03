Nonno evade dai domiciliari per andare al bar

Galeotto fu quello spritz per un 72enne agli arresti domiciliari trovato invece dai carabinieri della compagnia di Luino al bar fra gli avventori.

La bravata gli è valsa una denuncia a piede libero per evasione.

Il fatto è avvenuto ieri, giovedì, in un locale pubblico di Caravate.

L’anziano è stato sfortunato, perché la sua presenza nel bar è coincisa con una serie di controlli effettuati su scala provinciale che hanno coinvolto dunque le singole compagnia dell’Arma principalmente per verificare l’ottemperanza degli esercizi pubblici alle norme anti coronavirus definite dal Governo da diversi giorni.

Dei locali controllati, non vi sono state sanzioni da elevare vuoi per la scarsità dei clienti, ma anche per il buon senso di esercenti e cittadini che hanno capito l’importanza di queste norme di natura igienico-sanitaria. In tutto sono state 24 le attività controllate.

Nel corso del servizio sulle strade del Luinese e del Verbano sono state controllate 100 persone e fermati 75 veicoli.