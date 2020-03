“Il nostro lavoro prosegue. Solo per ora con la teledidattica”

I due corsi di laurea, triennale in Scienze della Comunicazione (SCOM), e magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione (STEC), in questi ultimi anni hanno riordinato e arricchito l’offerta formativa e la squadra di docenti, sia strutturati che a contratto. Il risultato di questa fatica, attuata da chi guida i Corsi, si sostanzia nel successo ormai consolidato delle immatricolazioni, che risultano più che triplicate, rispetto alla gestioni precedenti a quelle del prof. Gaspari e del sottoscritto.

Questo successo molto lusinghiero ci rende allo stesso tempo ben consapevoli della pesante responsabilità di operare ormai al servizio di più del 10 % del corpo studentesco dell’intero Ateneo.

Di fronte alla situazione emergenziale che stiamo vivendo, ritengo mio dovere precisare ai nostri quasi 1400 studenti che, nonostante la ricchezza dei nostri manifesti degli studi (implicante il coinvolgimento di un gran numero di docenti), i Corsi di Laurea SCOM e STEC saranno in grado di attivare modalità telematiche sostitutive delle lezioni per tutti gli insegnamenti del II semestre. Ogni docente specificherà in e-learning le peculiarità del suo intervento sostitutivo. Queste soluzioni saranno protratte fino al ripristino delle condizioni di normalità.

Preghiamo gli studenti di segnalare alla Segreteria Didattica eventuali necessità emergenti.

Per il raggiungimento di questa soluzione-tampone, su cui abbiamo dovuto lavorare con particolare impegno in questi ultimi giorni, è stato fondamentale l’aiuto che ho ricevuto dal Presidente Vicario, prof. F. Pasquaré Mariotto, dalla Segretaria dei Corsi, prof. A. Vicentini, dal Personale Amministrativo del DiSUIT, oltre al pieno appoggio del Direttore prof. Paolo Bernardini.

E’ scontato che Corsi di Laurea di stampo umanistico veramente di successo debbano attendersi di gestire non poche decine, ma centinaia di studenti, come è il nostro caso: questo è un peso che abbiamo accettato di sobbarcarci con piena responsabilità; in particolare la nostra linea formativa umanistica si annoda in modo vincente con una serie di insegnamenti tecnici e professionalizzanti.

Tuttavia tengo a sottolineare, e mi rivolgo soprattutto e ancora ai nostri studenti, che, nonostante la stranezza delle condizioni di emergenza sanitaria in cui dobbiamo temporaneamente lavorare, non bisogna fraintendere il valore della capacità di rapido adattamento a modalità di teledidattica, come se fosse una conquista in qualche modo migliorativa.

Questa osservazione vale in sommo grado per insegnamenti di carattere umanistico, ma ancor più per le Scienze della Comunicazione: in questi campi l’interazione didattica in presenza (lezione frontale, interazione col docente), costituisce, per chi può seguire da frequentante, un’esperienza insostituibile e non realmente surrogabile con strumenti di teledidattica che limitano o annullano lo scambio/stimolo vicendevole e “creativo” tra docente e centinaia di discenti.

GIULIO FACCHETTI

Presidente SCOM e STEC