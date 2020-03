Nuovo modulo per l’autocertificazione

Nuovo modello di autocertificazione emesso dal Ministero dell’Interno. La nuova stretta alla circolazione ha portato a indicare una nuova voce nel nuovo modulo che va compilato ogni volta che ci si allontana dalla propria abitazione.

Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio.

Il nuovo documento è stato trasmesso nel pomeriggio di ieri alle prefetture.

Le autocertificazioni vengono come sempre verificate a posteriori dalle forze dell’ordine.

Ricordiamo che non è valida l’alternativa digitale. Nel caso non si sia in possesso di una stampante, occorre ricopiare il testo del modulo a mano, perchè il documento deve essere controfirmato dagli agenti , dai vigili, dal pubblico ufficiale che ci ferma .