OEKO-TEX STANDARD 100: ecco perché dovreste scegliere solo materassi certificati

Quando si compra un nuovo materasso, magari in sostituzione di un modello diventato rovinato o obsoleto, sono diversi i fattori da considerare. Scegliere le giuste dimensioni, valutare il comfort complessivo in base alle proprie abitudini di riposo e guardare al prezzo non basta. Molti acquirenti infatti trascurano non solo la qualità dei materiali impiegati, ma soprattutto la certificazione OEKO-TEX STANDARD 100, indice di massima sicurezza.

Il valore della certificazione OEKO-TEX STARDARD 100

Le ore che si passano rimanendo a stretto contatto con il materasso occupano buona parte della giornata e ciò rende necessario proteggere adeguatamente la propria pelle dal contatto con materiali nocivi. OEKO-TEX STANDARD 100 certifica proprio questo: che il materasso è realizzato interamente con materiali privi di sostanze tossiche.

La dicitura, più nel dettaglio, si riferisce allo standard unico di certificazione che riguarda il settore delle materie prime tessili, oltre che dei semilavorati e di ogni prodotto finito, tenuto conto dell’intero processo di lavorazione. Lo standard unico di certificazione permette di identificare i prodotti che non presentano alcun rischio per la salute del consumatore.

Ottenere questa certificazione non è così semplice come si potrebbe immaginare. I prodotti che si forgiano della marcatura STANDARD 100 di OEKO-TEX vengono infatti sottoposti a rigidi test, finalizzati alla verifica della totale assenza di sostanze dannose, quali quelle vietate dalla legge e altre la cui nocività è già stata oggetto di accertamento.

A questo riguardo verranno analizzati in laboratorio proprio tutti i componenti di un materasso. Il test chimico si concentrerà non solo sui tessuti del materasso, ma anche sulle eventuali applicazioni, bottoni, chiusure e persino sul filo utilizzato per le cuciture.

Un materasso che risponde ai requisiti di atossicità OEKO-TEX STARDARD 100 è composto da materiali sicuri, ovvero che possono entrare a contatto con la pelle, in quanto privi di sostanze che possono danneggiare la salute.

Tipologie di certificazioni OEKO-TEX STARDARD 100

Introdotta nel 1992, la certificazione OEKO-TEX STARDARD 100 può avere diverse classi, considerando il tempo in cui il tessuto rimane a contatto con la pelle e la persona che utilizzerà il prodotto finito.

La legge attualmente prevede 4 classi:

Classe 1 : riferita ai prodotti tessili per bambini e neonati fino a 3 anni.

: riferita ai prodotti tessili per bambini e neonati fino a 3 anni. Classe 2 : riguardante i tessuti che entrano a contatto con la pelle, quali biancheria intima, lenzuola o materassi.

: riguardante i tessuti che entrano a contatto con la pelle, quali biancheria intima, lenzuola o materassi. Classe 3 : prodotti che non entrano a contatto diretto con la pelle, come cappotti e giacche.

: prodotti che non entrano a contatto diretto con la pelle, come cappotti e giacche. Classe 4: tessili per la casa che non entrano a contatto con la pelle.

Come è facile intuire la classe 1 attesta il livello di qualità massimo e questo garantisce al consumatore che il materasso possa entrare in tutta sicurezza a contatto con la pelle, anche dei bambini con età inferiore ai 3 anni.

L’acquisto consapevole del materasso

Molto spesso le pubblicità propongono materassi a prezzi più o meno competitivi, ma senza fornire informazioni approfondite sulla qualità dei materiali e sulle eventuali certificazioni.

La buona notizia è che oggi l’acquisto del materasso può essere fatto in maniera più consapevole, valutando non solo le caratteristiche complessive del modello, ma anche l’assenza di materiali tossici. Se vi affiderete non solo alle pubblicità di produttori e venditori, ma anche a dati oggettivi e a siti indipendenti di recensioni e consigli per gli acquisti, vedrete subito che la presenza di certificazione OEKO-TEX STARDARD 100 è proprio uno dei metri di valutazione della qualità dei materassi. Date per esempio uno sguardo alle opinioni sui materassi di lemiglioriopinioni.it: potrete facilmente vedere che almeno l’80% dei prodotti in classifica vantano la certificazione OEKO-TEX STARDARD 100.

La documentazione che attesti il conferimento della certificazione viene solitamente fornita dallo stesso produttore, con un codice identificativo univoco riportato in etichetta. Il consumatore potrà verificare l’originalità di questa certificazione accedendo al sito ufficiale OEKO-TEX e inserendo il codice.

La dicitura OEKO-TEX STARDARD 100 può essere considerata un parametro fondamentale per valutare o meno l’acquisto del materasso, decisamente più importante dello stesso prezzo di vendita. Del resto, un prodotto privo di questa certificazione, quindi potenzialmente dannoso per l’uomo, non può di certo considerarsi un buon investimento.