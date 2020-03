Il parcheggio di via Lazio è fallito: il comune pensa al suo futuro

Avrebbe dovuto chiudere oggi, 5 marzo 2020, ma resterà aperto almeno per tutto il mese il parcheggio coperto costruito in via Lazio, a pochi metri dall’entrata dell’ospedale di Circolo e di fianco al supermercato Tigros: è questo l’esito dell’udienza tenutasi davanti al giudice fallimentare di Varese.

A fermarne la chiusura, malgrado la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Varese della società proprietaria della struttura, è stato il Comune di Varese, che ha emesso una diffida a chiuderlo in ragione della sua utilità pubblica.

Il parcheggio infatti, aperto dal 2015, era di proprietà privata ma ad uso pubblico: tempo fa l’amministrazione comunale aveva anche “trattato sui costi” con la proprietà per renderlo disponibile ai lavoratori dei vicini ospedali.

Disposta la proroga alla chiusura, nei prossimi giorni verrà affrontato il tema di cosa succederà nel futuro: il parcheggio ha una capienza di 250 posti auto e costituisce un importante servizio per le vicine strutture ospedaliere e commerciali. La più probabile delle ipotesi è quella di una gestione in capo a Palazzo Estense e ad AVT.