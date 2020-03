Positività nel comune di Leggiuno: lettera del sindaco

La lettera del sindaco Giovanni Parmigiani ai suoi cittadini dopo la scoperta in paese di un caso positivo al Coronavirus:

Cari Leggiunesi,

Vi comunico che, in via ufficiale, ho appena acquisito la comunicazione di positività al COVID-19 di un nostro Concittadino.

Seguendo quanto previsto dalla normativa sulla privacy, non verranno divulgati i suoi dati personali.

Sul nostro territorio, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l’emergenza epidemiologica risulta già attivo, giusta ordinanza emessa in data 16 Marzo 2020, in seguito ad accertata positività di cittadini presso i Comuni confinanti di Besozzo e Laveno Mombello.

Il Centro Operativo Comunale si fonda su funzioni di supporto, attivabili in ogni momento, che rappresentano le principali attività che il Comune deve garantire alla cittadinanza sia nella gestione della crisi sia per il superamento dell’eventuale emergenza.

Invio, innanzitutto, il più sentito augurio di una pronta guarigione al nostro concittadino, esprimendo la completa disponibilità e solidarietà da parte dell’Amministrazione Comunale.

Ringrazio tutti coloro che restano a casa perché hanno compreso la necessità di rispettare le regole per il proprio bene e il bene altrui. Grazie anche perché queste stesse persone sono ben consapevoli delle attività che tutti gli altri svolgono quotidianamente per le esigenze dell’intera comunità.

Un grazie al gruppo di volontari ed ai Gruppi di Protezione Civile che, coordinati dall’Assessorato alle Politiche Sociali, stanno fornendo servizi a sostegno della collettività, soprattutto per chi maggiormente in difficoltà.

Grazie, dunque, a tutti coloro che stanno lavorando per assicurare servizi adeguati a tutti i cittadini

L’invito, ancora una volta, è quello di stare a casa.

Le azioni del Comune e delle altre Istituzioni non possono avere successo senza la collaborazione dei Cittadini, ai quali è richiesto di rispettare le regole, anche se possono sembrare faticose.

ANDRA’ TUTTO BENE, soprattutto se agiamo rispettosi delle regole, evitando tutto ciò che si può evitare.

Fiducioso nel Vostro senso civico e nella Vostra sensibilità, a tutti Voi un caloroso saluto.

Il Vostro Sindaco, Giovanni Parmigiani