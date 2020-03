Post it rosa con scritto “Andrà tutto bene” sparsi per il paese

C’è un cittadino o una cittadina di Rescaldina che ha disseminato per il paese post rosa con frasi incoraggianti in questi giorni di emergenza sanitaria. Sui bigliettini, attaccati un po’ ovunque in paese, c’è scritto “Andrà tutto bene”. L’autore è stato già definito “il consolatore” di Rescaldina.

Il servizio di Legnanonews