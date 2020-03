Pronto il piano per i nuovi cantieri di Pedemontana (ma servono 2 miliardi)

La meta rimane quella di Bergamo e, per arrivarci, Pedemontana è pronta a fare nuovi decisivi passi. Due, per l’esattezza. Quelli cioè della tratta B2 e C che porteranno l’autostrada che nasce a Cassano Magnago fino a Vimercate. 26 chilometri per i quali nei giorni scorsi sono stati pubblicati due diversi bandi.

Il primo è quello per la progettazione. “È stato pubblicato il Bando di gara -si legge in una zona dell’azienda- per l’individuazione del Contraente Generale a cui verrà affidata la progettazione esecutiva e la realizzazione delle attività e delle opere relative alla costruzione delle Tratte B2-C, per un importo complessivo a base d’appalto pari a circa 1,4 miliardi di Euro”. Su questa gara si saprà qualcosa il prossimo 15 aprile, ultimo giorno in cui i costruttori interessati potranno presentare la domanda di partecipazione alla fase di prequalifica.

Ma per portare quei progetti dalla carta al cemento serve un’altra gara, quella finanziaria. Spiega ancora Pedemontana: “È stato inoltre pubblicato l’Avviso di indizione della procedura volta al reperimento della provvista finanziaria (“Finanziamento Senior 1”) stimata in circa 2 miliardi di euro necessaria alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle attività e delle opere relative alla costruzione delle Tratte B2-C”. In questo caso “il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla fase di prequalifica è fissata al 20 aprile 2020 con possibilità di accreditarsi ad una fase di dialogo tecnico, entro il 2 aprile 2020”.

Nel dettaglio la tratta B2 collegherà Lentate sul Seveso (dove oggi termina Pedemontana, ndr) a Cesano Maderno per un totale di 9,5 km. La tratta C è invece lunga 16,5 km e andrà da Cesano all’interconnessione con la Tangenziale Est. Per arrivare fino a Bergamo manca ancora la tratta D, lunga complessivamente 18,5 km. Per concludere l’opera complessiva mancherebbero poi le ultime tratte delle tangenziali di Varese e Como che, al momento, sembrano scese nella scala delle priorità.

L’annuncio di questo passo avanti nel piano per arrivare fino a Bergamo era stato anticipato nei giorni scorsi quando l’Assemblea dei Soci di Milano Serravalle – Milano Tangenziali ha approvato l’aumento di capitale pari a 350 milioni di euro della sua partecipata Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Una mossa con la quale Pedemontana ha potuto dotarsi di un capitale sociale di 650 milioni di euro, utili a consentire di bandire in tempi brevi le gare per proseguire nella realizzazione delle tratte B2 e C dell’opera.