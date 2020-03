Quarantena, arrivano i fumetti gratis grazie alla Panini Comics

Come trascorrere il tempo adesso che siamo in quarantena?

Serie Tv, libri, partite a scacchi, ricette nuove da provare a cucinare, corsi di fitness online…e anche fumetti.

Grazie infatti a una bella iniziativa di Panini Comics, sarà possibile scaricare una serie di fumetti in modo totalmente gratuito e sceglierne altri scontati: l’idea è proprio quella di aiutare chi rischia di annoiarsi a casa e non sa come trascorrere il tempo in questo momento di quarantena.

Un’idea che sarà sicuramente apprezzata da tutti i grandi lettori di fumetti e che potrebbe incuriosire anche qualche neofita, che potrebbe appassionarsi a queste letture e a questo passatempo intelligente.

«Vi avevamo promesso qualche iniziativa per tenervi compagnia in questi giorni di isolamento, ed eccoci qui – scrive in un post l’azienda – d’accordo con i nostri autori, abbiamo reso disponibili online una selezione di volumi dei nostri migliori talenti italiani sui maggiori store digitali (Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo e molti altri).

Da oggi fino al 3 aprile, potrete scaricare gratuitamente i numeri uno di saghe originali Panini Comics, come CTRL-Z di Alessandra Alyah Patanè, Contronatura di Mirkand – Mirka Andolfo, Nomen Omen di Jacopo Camagni e Marco B Bucci, Gurt di Isaak Leo Luca Friedl e Oscarito, Space Opera di Jacopo Paliaga e Eleonora Bruni Sketchbook. I successivi numeri, inoltre, saranno disponibili sempre in formato digitale a prezzi scontati: trovate la lista completa scorrendo questo post! Ma non finisce affatto qui. Nei prossimi giorni avremo qualcosa anche per tutti i Marvel-fan là fuori, non temete».

Questo l’elenco dei fumetti digitali gratuiti:

Contronatura Volume 1

CTRL-Z Volume 1

Gurt Volume 1

Nomen Omen Volume 1

Space Opera Volume 1

Il manuale dell’idiota digitale

L’uomo delle valigie

Nomen Omen 0

Space Opera – Il giorno dell’indipendenza

Cinque allegri ragazzi morti 0-9

David Murphy – 911 0-4

Nirvana 0-6

Somnia – Artefici di sogni 1-4

Life Zero 1-3

Questi i fumetti digitali scontati:

Contronatura Volume 2 – 4.99 €

Contronatura Volume 3 – 4.99 €

CTRL-Z Volume 2 – 4.99 €

CTRL-Z Volume 3 – 4.99 €

CTRL-Z Volume 4 – 4.99 €

Gurt Volume 2 – 4.99 €

Gurt Volume 3 – 4.99 €

Nirvana 7-14 – 0.99 € l’uno

Somnia – Il gioco del serpente 1-4 – 0.99 € l’uno

Somnia – La notte dei nove desideri – 0.99 €

Star Rats – 0.99 €

The Walking Rat – 0.99 €

Il Signore dei Ratti – 0.99 €

Il Grande Magazzi – 0.99 €

Nomen Omen Volume 2 – 4.99 €

Nomen Omen Volume 3 – 4.99 €

Leo Ortolani Presenta: Rat-Boy – 4.99 €

Leo Ortolani Presenta: C’è spazio per tutti – 4.99 €

Star Rats – Origini (edizione a colori) – 4.99 €

Un’estate italiana – 4.99 €