Racconti, giochi e lavoretti: il Parco Pineta diventa virtuale per tutti i bambini

In questi giorni di emergenza, scuole chiuse e divieti, i bambini hanno giornate lunghissime e spesso si annoiano.

Il Parco Pineta ha pensato a loro e ha arricchito lo spazio “Il Parco dei bambini” sul proprio sito con nuovi racconti sulla natura, schede didattiche e proposte di lavoretti da realizzare, in tema con i racconti.

Nella sezione “Download e fai da te” del sito del parco, si possono scaricare tutti i materiali.

«Per i più piccoli proponiamo la storia “Una casa per gli animali” – spiegano i responsabili dell’iniziativa – corredata di un piccolo poster su cui incollare le figure degli animali, e poi tante maschere per trasformarsi in rana, volpe, coccinella, farfalla ecc.».

Sul sito anche tante storie, per scoprire come vivono una rondine, uno scoiattolino o un pino silvestre, il curioso “lancio delle vipere”, e poi schede per costruire mangiatoie per gli uccelli, per preparare una caccia al tesoro o modelli per costruire uccellini colorati da appendere nella cameretta.

Potete scaricare tutti i materiali qui