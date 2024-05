Marijuana spedita dalla Spagna: i finanzieri si travestono da corrireri e arrestano un uomo a Legnano

Uno scontrino “parlante”, ma non di quelli che permettono di scaricare costi nella dichiarazione dei redditi, piuttosto una ricevuta che attestava l’avvenuta spedizione di un pacco. È quanto i finanzieri di Como hanno trovato in tasca ad uno dei tre fermati ad Appiano Gentile durante un controllo a campione: nell’auto trovati pochi grammi di “erba“, ma anche 28.500 euro in contanti e una ricevuta relativa ad una spedizione di un pacco proveniente da Malaga con destinazione Legnano.

Le fiamme gialle lariane hanno intuito che qualcosa non andava. E subito hanno informato la Procura di Como che ha coordinato le indagini. Assieme alle unità cinofile i finanzieri prima hanno raggiunto il vettore della spedizione, appurando la presenza del pacco sospetto che contevneva stupefacente. E poi sono andati all’indirizzo del destinatario, a Legnano.

Qui, una volta suonato il campanello, spacciandosi per corriere, i militari hanno arrestato l’inquilino, un cittadino di origini albanesi senza permesso di soggiorno e privo di una occupazione ufficiale. Il pacco conteneva 10 chili di marijuana e l’uomo, sentita la Procura di Busto Arsizio, è stato portato in carcere.

A seguire, i Baschi Verdi hanno perquisito l’abitazione dell’arrestato rinvenendo ulteriore sostanza stupefacente per un totale di 20 grammi già suddivisi in bustine e pronti per la vendita, oltre al materiale per il confezionamento, una bilancia digitale, un’agenda, uno smartphone, due sim card e 300 euro in contanti.

L’intervento della Guardia di Finanza di Como si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di condotte legate al traffico di sostanze stupefacenti e costituisce concreta testimonianza del quotidiano impegno del Corpo nel contrasto alla diffusione delle droghe.