Torna la “Festa della biodiversità” per scoprire la natura del Parco Pineta

Domenica 18 maggio torna la “Festa della biodiversità”, un evento pensato per famiglie, appassionati di natura e curiosi di tutte le età. Tante le proposte che si andranno ad aggiungere alle consuete esperienze domenicali come “le prove dell’esploratore” e la visita guidata al Sentiero Natura a cura delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie).

A partire dalle ore 14.00, grandi e piccoli saranno chiamati a raccolta presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlantario e potranno partecipare ad un pomeriggio ricco di attività, tutte pensate per conoscere ed esplorare la natura del Parco Pineta.

Farfalle, rane, serpenti e altri affascinanti abitanti del bosco saranno i protagonisti dei laboratori gratuiti, guidati da esperti naturalisti. Un’occasione unica per osservare, toccare con mano e comprendere l’importanza della biodiversità che ci circonda.

Durante l’evento anche l’EcoPlanetario proporrà un’esperienza pensata appositamente per l’evento: viaggi immersivi a tema ambientale. Quarantacinque minuti per emozionarsi e riflettere sui legami tra l’uomo e l’ambiente attraverso le immagini spettacolari del cielo e della nostra Terra. I viaggi in EcoPlanetario sono l’unica attività a pagamento ed è consigliato prenotare in anticipo il proprio posto.

Domenica 18 maggio, dalle 14.00 alle 18.00.

Centro Didattico Scientifico, via ai Ronchi – Tradate (VA)

Info e prenotazioni su: www.centrodidatticoscientifico.it

L’evento è promosso del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate in collaborazione con la Cooperativa Sociale Astronatura e rientra nel programma del Bioblitz 2025, importante appuntamento annuale promosso da Regione Lombardia.