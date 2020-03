Rinviata la seduta del Consiglio regionale convocata per questa mattina, martedì 3 marzo.

La riunione è stata spostata a martedì 10 marzo, con lo stesso ordine del giorno.

La decisione è stata assunta nel tardo pomeriggio di oggi durante la riunione presieduta dal Presidente del Consiglio Alessandro Fermi con i componenti dell’Ufficio di Presidenza, i Capigruppo e i Presidenti delle Commissioni consiliari.

Il rinvio si è reso necessario dopo che questa mattina l’Assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al coronavirus: trattandosi quella di domani di seduta dedicata a question time e mozioni, non è allo stato attuale possibile garantire la presenza di tutti gli Assessori a cui sono rivolti i provvedimenti di indirizzo all’ordine del giorno. La conferenza dei capigruppo ha quindi confermato la calendarizzazione delle prossime sedute: il 17 marzo il Consiglio si riunirà per discutere i progetti di legge sulle nuove norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sull’istituzione del Sigillo Longobardo e del premio “Lombardia è musica”. Il 31 marzo la seduta sarà dedicata al progetto di legge sulle modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e alla nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, mentre il giorno successivo mercoledì 1 aprile il Consiglio regionale si riunirà per la Sessione europea. Martedì 7 aprile infine è prevista una seduta dedicata agli atti di indirizzo.