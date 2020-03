Come scegliere la migliore borraccia termica per bambini grazie ai comparatori

Le borracce termiche rappresentano oggi uno strumento sempre più utilizzato, grazie alla loro comodità, alla capacità di conservare le bevande alle temperature richieste e soprattutto per l’impatto positivo che hanno sulla riduzione dell’inquinamento ambientale.

La crescente preoccupazione per lo stato, già fortemente compromesso, del nostro pianeta e il surriscaldamento globale hanno spinto ad inserire questo oggetto nelle abitudini quotidiane di molte famiglie. La loro diffusione rappresenta sicuramente una notizia positiva e permette a tutti di giocare una parte attiva nella promozione di abitudini sane e virtuose.

L’uso di questo strumento consente infatti di limitare l’utilizzo e lo spreco di plastica e per questa ragione sono molto utilizzate anche all’interno delle scuole, dove ogni alunno possiede la sua borraccia termica. Questo ha lo scopo di incentivare abitudini sane ed ecologiche.

Scegliere una borraccia per bambini richiede però molta attenzione, è infatti ancora più opportuno andare ad individuare un prodotto “salutare”, che non presenti impurità o controindicazioni. Vi sono poi degli aspetti particolari da tenere in considerazione, in virtù della loro particolare conformazione fisica, delle loro abitudini e della forza che ovviamente è diversa da quella di un adulto.

Borraccia termica per bambini: aspetti da considerare

Nella scelta della appropriata borraccia termica possono risultare molto utili i comparatori online, appositi strumenti ideati per il confronto dei prodotti. Ad esempio, il sito bottiglia-termica.it permette di individuare, tra i numerosi modelli presenti sul mercato, quello più adeguato alle singole esigenze e, tenendo conto delle caratteristiche di ogni articolo, è possibile valutarne pregi e difetti. Nel caso di una borraccia termica acquistata per un bambino sarà necessario tenere in alta considerazione i seguenti fattori:

la sicurezza della borraccia , ovvero l’ assenza totale di elementi dannosi per la salute nei materiali di fabbrica. Per questa ragione l’ acciaio inox e l’ alluminio sono le componenti migliori per una ottima borraccia termica, in quanto non presentano parti in plastica soggette al pericoloso passaggio di sostanze chimiche all’interno della bevanda;

, ovvero l’ nei materiali di fabbrica. Per questa ragione l’ e l’ sono le componenti migliori per una ottima borraccia termica, in quanto non presentano parti in plastica soggette al pericoloso passaggio di sostanze chimiche all’interno della bevanda; una volta deciso di acquistare una borraccia in acciaio o in alluminio, o una che preveda l’uso combinato di queste due componenti, è importante accertarsi che quest’ultimi siano comunque privi di BPA e Ftalatati. Queste infatti risultano essere sostanze tossiche per la salute , come accertato dall’Istituto Superiore di Sanità, poiché agiscono come interferenti endocrini;

, come accertato dall’Istituto Superiore di Sanità, poiché agiscono come interferenti endocrini; occorrerà poi scegliere una capienza ridotta , per non gravare il bambino di un peso eccessivo. La capienza ottimale è quella da mezzo litro;

, per non gravare il bambino di un peso eccessivo. La capienza ottimale è quella da mezzo litro; molto utile anche la sua conformazione, questo consentirà di riporla facilmente nello zaino e il bambino potrà così averla sempre a portata di mano.

Trattandosi di un prodotto destinato ai più piccoli, può risultare molto utile anche la scelta di un design accattivante o di un colore che piaccia al bambino. Questo inevitabilmente servirà ad incrementarne l’utilizzo, favorendo così anche una giusta idratazione durante la giornata.

Vantaggi della borraccia termica

La borraccia termica rappresenta una sana abitudine, sia per i più piccoli che per gli adulti. Il suo impatto sull’ambiente è molto positivo in quanto consente di ridurre il dannoso utilizzo della plastica e l’assorbimento di sostanze in essa contenute. Le borracce sono quindi alleate della salute perché favoriscono l’idratazione continua e possono garantire un prodotto non alterato nelle sue qualità nutrizionali.

Non è da sottovalutare anche la piacevolezza di bere una bevanda che ha mantenuto inalterata la sua temperatura. Questo è particolarmente utile sia in estate che in inverno. Oggi sul mercato vi sono borracce termiche che consentono di mantenere le temperature desiderate per molte ore a prescindere dalle condizioni esterne, in alcuni casi si può arrivare anche alle 24 ore.

Ovviamente anche questa componente deve essere tarata in base alle proprie necessità e alla frequenza con cui si pensa di andare a ricaricare la propria borraccia. Le borracce in alluminio o in acciaio sono inoltre studiate per evitare la condensa, un fenomeno molto sgradevole in quanto andrebbe ad inumidire il contenuto di borse e zaini.

In conclusione le borracce termiche sono quindi uno strumento altamente utilizzato e fortemente consigliato. Rappresentano un valido alleato per l’ambiente e per la nostra salute, promuovendo inoltre sane abitudini e impiegando un metodo di conservazione molto efficace. Si tratta però di un prodotto da scegliere accuratamente e non con superficialità, in tal senso l’utilizzo di comparatori risulta particolarmente indicato e molto utile.