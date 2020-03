Slitta la colletta alimentare, appello della Casa della Città solidale

Il particolare momento che stiamo vivendo non ha scoraggiato i volontari della Casa della Città Solidale di Tradate, che continuano a distribuire alimenti e generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà economica.

«La situazione attuale non permette di effettuare le consuete “collette alimentari” nei supermercati che solitamente collaborano con noi – spiegano i responsabili dell’associazione tradatese – ed ha inoltre determinato una notevole diminuzione della quantità di alimenti che solitamente confluiscono al magazzino del Market Solidale. Per la prima volta in questi anni di attività viene suggerito, a chi può, un concreto gesto di sensibilità nei confronti di chi fa fatica a mettere in tavola un pranzo o una cena».

Molto semplicemente si chiede a chi si sente di condividere gli obiettivi del Market Solidale di dare una mano: «Quando andrete a fare la spesa per la vostra famiglia, acquistate anche qualche prodotto per un’altra famiglia che sta attraversando un periodo difficile e consegnate questa spesa solidale alla Casa della Città Solidale, in Via Isonzo 3 a Tradate».

I prodotti si potranno consegnare per tutto il mese di marzo, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.

I generi di cui al momento c’è più necessità sono: latte a lunga conservazione Uht, zucchero, farina, scatolame, frutta e verdura (mele, arance, patate, carote, cipolle ecc…).

Per maggiori informazioni: 0331 843688