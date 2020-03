La colletta alimentare della Città solidale riparte alla Coop

Una nuova iniziativa coinvolge La Casa della Città Solidale e la Coop di Tradate.

A partire da oggi, giovedì 19 marzo, il supermercato NovaCoop di Tradate affianca La Casa della Città Solidale Onlus e il suo Market solidale ospitando “La tua spesa solidale“, una colletta alimentare a sostegno delle famiglie seguite dall’associazione tradatese.

Durante la scorsa settimana i volontari de La Casa della Città Solidale hanno distribuito alimenti e altri generi di prima necessità in quantità molto superiore al solito per assicurare alle famiglie assistite un maggior periodo di autonomia. Questa azione straordinaria ha permesso inoltre di sospendere almeno fino al 3 aprile l’attività di distribuzione, come concordato con i servizi sociali, abbassando di fatto le possibilità di contagio tra volontari e utenti del Market solidale.

L’iniziativa in corso nel supermercato Coop di Tradate, coordinata con l’area Politiche sociali e Relazioni esterne di NovaCoop, è del tutto simile alle raccolte alimentari che periodicamente l’associazione realizza nei vari supermercati della zona, non saranno però presenti i volontari, nel rispetto delle normative ministeriali anti-contagio coronavirus.

«Si chiede quindi ai clienti del supermercato di mettere in campo il loro spirito di solidarietà ed acquistare uno o più prodotti a lunga conservazione da donare alle famiglie in difficoltà, depositandoli nel cestone posizionato dopo le casse – dicono i responsabili all’iniziativa – I volontari dell’associazione e le famiglie destinatarie degli aiuti ringraziano di cuore sia chi potrà e vorrà donare qualche prodotto sia il personale del supermercato che gentilmente collabora con l’iniziativa».