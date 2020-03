Sospensione mutui e prestiti alle imprese, i banchieri scrivono alla Bce

Mentre il ministero dell’economia, in collaborazione con la Banca d’Italia, sta lavorando a un sistema di garanzie per un valore di 2 miliardi da assegnare al Fondo di garanzia per le Pmi gestito dal Mediocredito centrale per la moratoria sui prestiti fatti alle piccole e medie imprese e sui mutui per chi ha acquistato la prima casa, l’Abi (Associazione bancaria italiana) ha scritto alla Bce.

Ricordiamo che il Mediocredito centrale, in una comunicazione dell’11 marzo, aveva confermato l’intervento automatico del Fondo garanzia per le Pmi in caso di prolungamento dei finanziamenti garantiti. «Sarà confermata – riporta una circolare del Mediocredito – senza valutazione del merito di credito di Pmi e professionisti, la garanzia sui finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa sia alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine sia all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’accordo per il credito sottoscritto dall’Abi e dalle associazioni imprenditoriali in considerazione della diffusione del Covid-19».

Ecco le lettere inviate da Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi, a Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della Bce (SSM) e a José Manuel Campa, presidente dell’Autorità bancaria europea (EBA).