Spesa e medicinali a domicilio grazie ai volontari della Croce Rossa

Ancora una volta i volontari della Croce rossa si mettono a disposizione di chi è in difficoltà.

Il comitato del Medio Verbano ha infatti dato il via al servizio di consegna a domicilio per spesa e medicinali destinato a chi non può lasciare la propria abitazione a causa del diffondersi del Covid-19. Il servizio è dedicato a anziani, persone fragili o con difese immunitarie ridotte.

Chi ne avrà bisogno potrà contare sull’aiuto dei volontari della Croce rossa, che consegneranno la spesa direttamente a casa, oppure passeranno in farmacia a ritirare le medicine. Il servizio di consegna (esclusi il costo degli acquisti) è gratuito e si potrà richiedere martedì, giovedì e sabato attraverso il numero verde 800 065510. In questa situazione così difficile vale la pena ricordare il lavoro che i soccorritori svolgono ogni giorno e i rischi a cui sono esposti. Rischi che potrebbero diventare insostenibili, nel caso le scorte di strumenti protettivi dovessero esaurirsi.

Per questo motivo la Croce rossa italiana – comitato del Medio Verbano ha aperto una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine, occhiali protettivi, camici e disinfettanti da mettere a disposizione dei propri soccorritori. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito.