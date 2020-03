In strada a passeggio o fuori per lavare l’auto: 16 denunce tra Azzate, Gavirate e Varese

Nella serata di domenica 22 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Varese, nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato con particolare riguardo al rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno denunciato 16 persone, tutti cittadini italiani e dell’età compresa tra 20 e 50 anni e residenti in Comuni limitrofi alla città di Varese, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’Ordine, in quanto ritenuti responsabili del reato di inosservanza dei provvedimenti per il contenimento del contagio.

Più nello specifico i militari dell’Arma nel tardo pomeriggio di ieri, hanno proceduto al controllo delle persone, mentre si trovavano a piedi sulla pubblica via nei rispettivi centri della città di Varese, Azzate e Gavirate, adducendo motivazioni del tutto generiche, quali ad esempio il lavaggio della propria autovettura oppure per una passeggiata fuori dal proprio Comune, in violazione delle misure urgenti in materia di prevenzione dell’emergenza epidemiologica che sta interessando tutto il territorio nazionale.