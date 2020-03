Stufe a pellet Italia ti offre l’acquisto a rate con Soisy

Un Made in Italy che non è solo alta qualità, ma anche convenienza per costi e consumi, rispetto per l’ambiente e grande innovazione sul piano di ricerca e produzione. È l’esperienza d’acquisto di Stufe a Pellet Italia, produttore e rivenditore di stufe a pellet leader nel mercato italiano. Eppure 70.000 prodotti venduti e 65.000 clienti soddisfatti non bastano a descrivere perché Stufe a Pellet Italia sia la scelta migliore. C’è molto altro.

Un catalogo di stufe pellet con qualità certificata e completamente Made in Italy

Anzitutto un’attenzione ai processi realizzativi che si esprime con la cura delle lavorazioni artigianali e l’impiego di tecnologie all’avanguardia. A tutto vantaggio di una riduzione dei consumi e della capacità del prodotto di durare nel tempo.

Un riflesso del rispetto dei criteri di qualità e sicurezza, stabiliti dalle normative europee, è rappresentato dalle quattro stelle della certificazione ambientale, secondo il DM 186/2017, estesa all’intera offerta. L’azienda è del resto specializzata nel campo del riscaldamento, con specifico riferimento alla produzione di stufe a pellet.

Insieme al valore in termini di innovazione, i prodotti si distinguono dalla concorrenza per fornire un riscaldamento omogeneo dell’intera abitazione, ricorrendo a una singola stufa (ad esempio con un prodotto canalizzato).

Il cliente approfitta anche di un risparmio in bolletta che fa del bene all’ambiente. E ha la certezza di mettersi in casa una stufa completamente Made in Italy, dall’ideazione all’assemblaggio, e del tutto programmabile. Grazie alla funzionalità crono, ad esempio, si può impostare accensione e spegnimento automatico.

Ma Stufe a Pellet Italia non è solo questo, è anche un’esperienza d’acquisto conveniente. I prezzi competitivi sono garantiti dall’acquisto direttamente presso il produttore. E ciò senza contare la detrazione fiscale del 50% fornita dal decreto crescita (Decreto 83/2012).

Tutti prodotti in pronta consegna e con pagamento rateale

Acquistare su www.stufeapelletitalia.com è semplicissimo, bastano pochi click per scegliere all’interno di un catalogo composto da 16 modelli di stufe. Tre le tipologie di prodotti: stufe ad aria, stufe idro e caldaie idro.

Nell’ambito delle ultime novità troviamo Vortice 120 Kw, generatore di aria calda alimentato a biomassa con carico pellet dal basso. Sviluppato per riscaldare grandi spazi, quali capannoni, magazzini e serre.

Tutti gli articoli sono in pronta consegna, in appena 48-72 ore lavorative il cliente riceve il prodotto acquistato. E la spedizione è sempre gratuita nell’intero Paese.

E per il pagamento? Stufe a Pellet Italia non offre solo bonifico bancario, carta di credito e contrassegno. Il cliente può approfittare della comodità di un pagamento rateizzato grazie a Soisy, il marketplace dei prestiti tra privati.

Avviene tutto online e nello spazio di pochi minuti. Basta inviare una richiesta via web e stipulare in formato digitale il contratto. Velocità e trasparenza. Perché tutte le spese sono riportate nella rata mensile. Niente sorprese.