In taxi col panetto di “fumo“: arrestato

Il taxista stava facendo il suo lavoro di trasporto pubblico e nulla sapeva di cosa il giovane tenesse in tasca.

Così quando i carabinieri hanno fermato il veicolo, e hanno chiesto il motivo della presenza a bordo del cliente, il ventiquattrenne non ha saputo dare spiegazioni della sua presenza nella zona di via Vetta d’Italia al confine fra Varese e Arcisate.

Perquisizione, e denuncia per non ottemperanza alle norme anti contagio, ma soprattutto arresto in flagranza di reato per avere con sè 114 grammi di hascis.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Varese, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

L’arrestato è un disoccupato già noto alle forze dell’ordine.